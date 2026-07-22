Ηράκλειο: Αγανάκτηση για τα γλέντια μέχρι το πρωί σε κεντρικές γειτονιές, δίπλα σε σπίτια

Οι κάτοικοι κεντρικών συνοικιών του Ηρακλείου εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τα γλέντια που διοργανώνονται σε μικρές πλατείες, σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια τους και μάλιστα τις καθημερινές, προκαλώντας φασαρία τις νυχτερινές ώρες κοινής ησυχίας.

Όπως καταγγέλλουν στο Ράδιο Κρήτη, η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια, καθώς τα γλέντια διαρκούν μέχρι τα ξημερώματα, στερώντας τους τον ύπνο και την ηρεμία τους και ενώ την επόμενη ημέρα δουλεύουν.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Καμινίων, όπου, σύμφωνα με κατοίκους, μέσα σε διάστημα μόλις 15-20 ημερών πραγματοποιήθηκαν δύο γλέντια στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας, τα οποία ολοκληρώθηκαν στις 4:00 με 5:00 τα ξημερώματα. Το δεύτερο διοργανώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου. Παράλληλα, κάτοικος άλλης περιοχής ανέφερε ότι γλέντι που πραγματοποιήθηκε κοντά στην κατοικία της διήρκεσε μέχρι τις 8:00 το πρωί.

Οι κάτοικοι δηλώνουν πως βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς δεν γνωρίζουν σε ποια αρμόδια υπηρεσία μπορούν να απευθυνθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Παράλληλα, θέτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το ποιος διοργανώνει τις εκδηλώσεις, αν χορηγούνται οι απαιτούμενες άδειες, ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της νομιμότητάς τους και τι ακριβώς προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνουν, δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις από κάποιον αρμόδιο φορέα, γεγονός που εντείνει την αγανάκτησή τους.

Για το θέμα επικοινώνησε με το Ράδιο Κρήτη ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Περισυνάκης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη. Αν και η παρέμβασή του αφορούσε κυρίως τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε σχολικές αυλές, καθώς τα γλέντια στις πλατείες δεν είναι στην αρμοδιότητα του, διευκρίνισε ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται εντός των ωρών που προβλέπει η νομοθεσία για την κοινή ησυχία. Όπως ανέφερε, σε κάθε διοργάνωση ορίζεται υπεύθυνος, ο οποίος λογοδοτεί σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις. Ο αντιδήμαρχος Παιδείας χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο να μην μπορούν οι κάτοικοι να κοιμηθούν και να ησυχάσουν λόγω των πανηγυριών μέσα στην γειτονιά.

Διαβάστε επίσης

Ρέθυμνο: 200 παραβάσεις του ΚΟΚ σε μία ημέρα!

Κρήτη: Περιοριστικοί όροι στον κτηνοτρόφο για την επίθεση με ψαλίδι κουράς προβάτων