Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα. Ενέπνευσε γενιές και γενιές των νεότερων τραγουδιστριών, ενώ με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.

Η Μαίρη Λίντα, ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής ώσπου οι δρόμοι της αντάμωσαν με τον βιρτουόζο του μπουζουκιού, τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν το πιο εκρηκτικό δίδυμο της Ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού.

Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίσθηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έκανε έναν δεύτερο γάμο, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε. «Όμως, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου» έχει πει σε μια από τις συνεντεύξεις της το 2012.

Η ζωή και η μεγάλη καριέρα της Μαίρης Λίντα

Η Μαρία Δημητροπούλου, όπως ήταν το πραγματικό όνομα της Μαίρης Λίντα, γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλείας. Ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι από μικρή ηλικία, στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, και συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής.

Μεγάλος σταθμός στη ζωή και την καριέρα της, ήταν η γνωριμία με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του '60. Μάλιστα, ήταν και παντρεμένοι για κάποιο διάστημα. Έκανε έναν δεύτερο γάμο, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Η ίδια είχε αναφερθεί στην κακοποίηση που είχε υποστεί από τον δεύτερο σύζυγός της.

Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το Α' βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι». Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον.