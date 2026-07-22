Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν – «Το πυρηνικό οχυρό» έχει σειρά, προειδοποιεί ο Τραμπ

Θέσεις βαθιά στην επικράτεια του Ιράν και, όπως πιθανόν και την ίδια την Τεχεράνη, έβαλαν στο στόχαστρο οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης το 11ο κατά σειρά κύμα βομβαρδισμών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ώρα όμως που ο κύκλος των βομβαρδισμών και των ιρανικών αντιποίνων δεν λέει να κλείσει, οι Χούθι της Υεμένης θέλουν να ανοίξουν νέο μέτωπο στην Ερυθρά θάλασσα, απειλώντας με ασφυξία το παγκόσμιο εμπόριο καθώς δύο βασικά περάσματα (το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ με δεύτερο τα Στενά του Ορμούζ) πρακτικά θα υπολειτουργούν.

Στόχοι βαθιά μέσα στο Ιράν

Τα πλήγματα της CENTCOM κατά του Ιράν, που άρχισαν στις 02:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), «είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο να συνεχίσουν να φθείρουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή.

Είναι η στερεότυπη διατύπωση της CENTCOM για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως διεξάγονται τις τελευταόιες ημέρες, αν και όσως είναι δύσκολο να εξηγήσει κανένας πώς σχετίζονται όλοι οι στόχοι με τα Στενά.

Οι επιχειρήσεις κράτησαν περίπου 1 ώρα και ένα τέταρτο, με τη CENTCOM να δηλώνει ότι επλήγησαν «ναυτικές δυνάμεις, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drone και στρατιωτική υποδομή για τον εφοδιασμό.

Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι στο στόχαστρο των ΗΠΑ ήταν η επαρχία Ιλάμ, στα δυτικά, οι περιοχές Τσοβάν και Αμπντανάν, αλλά και στο λιμάνι του Μαχσάρ.

American forces are carrying out a widespread series of airstrikes across western Iran tonight, with dozens of explosions reported so far. pic.twitter.com/b52bZXmGmC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 21, 2026

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA επιβεβαίωσε ότι εκρήξεις συγκλόνισαν τις επαρχίες Μπουσέρ, Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, Χαμαντάν, Χορμοζγκάν, Χουζεστάν και Σιστάν-Μπαλουχιστάν.

🚨 Kuwait's air defenses are currently intercepting incoming missile and drone threats. pic.twitter.com/3DEBvj7Csq — Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 21, 2026

Φαίνεται ότι υπήρχε και μια περιορισμένης κλίμακας αντεπίθεση του Ιράν καθώς ενεργοποιήθηκε ξανά η αεράμυνα του Κουβέιτ για πυραύλους και drone που, κατά τα φαινόμενα, προήλθαν από το Ιράν.

AAA fire seen over the Iranian capital, Tehran, tonight. pic.twitter.com/qYAAtOC1He — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026





Τι θα φέρει η επόμενη φάση των επιχειρήσεων είναι για την ώρα άδηλο, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σπεύσει να προαναγγείλει ότι θα είναι το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κάτι για το οποίο η Τεχεράνη δεν θα μπορεί να κάνει κάτι για αποτρέψει.

Από τη μεριά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε σήμερα ότι εάν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγξει το στενό του Ορμούζ θα δημιουργηθεί «επικίνδυνο προηγούμενο», με ευρύτερες συνέπειες, πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχει αναζωπυρωθεί και πάλι. «Εάν δημιουργούσαμε προηγούμενο στη Μέση Ανατολή όπου ένα έθνος-κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοΐας, να επιβάλλει τέλη διέλευσης και να ανατινάσσει πλοία που δεν το πληρώνουν, θα δημιουργούσαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα επαναλαμβανόταν σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνόδου των επικεφαλής της διπλωματίας του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.

Αντιαεροπορικά πυρά στην Τεχεράνη

Για πρώτη φορά από την έναρξη της νέας φάσης των επιχειρήσεων, τέθηκαν σε λειτουργία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ ότι διεξάγει βομβαρδισμούς --για 11η συνεχόμενη νύχτα-- εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Κατά το Γερμανικό πρακτορείο, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.

Ξανά ανοδικά το πετρέλαιο

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία αγγίζοντας την Τρίτη υψηλό πέντε εβδομάδων. Η προθεσμιακή τιμή του Brent έκλεισε στα 90,85 δολάρια και το αμερικανικό WTI έφτασε τα 84,91 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε άνοδο στις ασιατικές αγορές την Τετάρτη, με το αργό Brent να αγγίζει τη υψηλότερη τιμή του σε διάστημα άνω του ενός μήνα.

Το αργό Brent διαπραγματευόταν με άνοδο 1,2% στα 92,09 δολάρια το βαρέλι γύρω στις 04:30 της Τετάρτης, σημειώνοντας την υψηλότερη ενδοημερήσια τιμή του από τις 11 Ιουνίου. Το West Texas Intermediate, ο κύριος δείκτης αναφοράς του πετρελαίου στις ΗΠΑ, σημείωσε άνοδο 1,1% στα 85,23 δολάρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα Υόρκη: Προετοιμάζεται για νέο κύμα κακοκαιρίας και ανέμους 100 χλμ/ώρα

Γιατί αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ απορρίπτουν τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας



