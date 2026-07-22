ΟΦΗ: Έπιασε...δουλειά στην Ολλανδία - Δυσκολίες στη μεταγραφή του Κόντρο

Την πρώτη του προπόνηση στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας πραγματοποίησε ο ΟΦΗ το απόγευμα της Ρρίτης, λίγες ώρες μετά την άφιξη του στη χώρα της τουλίπας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Ρόζενταλ έως τις 5 Αυγούστου, ο ΟΦΗ θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές προπονήσεις με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Στα μεταγραφικά, η περίπτωση απόκτησης του Βόσνιου επιθετικού , Κέναν Κόντρο παρουσιάζει δυσκολίες. Ο ΟΦΗ έχει συμφωνήσει με την Φερεντσβάρος, ωστόσο ο Βόσνιος επιθετικός ζήτησε περισσότερα χρήματα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, με την Κρητική ομάδα να εξετάζει πλέον και εναλλακτικές λύσεις

Ενδιαφέρον ξένων ομάδων για Κωστούλα

Ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Κωστούλα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ Νίκολο Σκίρα, τον αμυντικό του ΟΦΗ θέλουν δύο σύλλογοι το εξωτερικού. Η Κολόμπους Κρου του MLS και η ολλανδική Σπάρτα Ρότερνταμ.

«Κολόμπους Κρου και Σπάρτα Ρότερνταμ έχουν βάλει στο στόχαστρο τον κεντρικό αμυντικό του ΟΦΗ, Κωνσταντίνο Κωστούλα», έγραψε ο Ιταλός ρεπόρτερ. Θυμίζουμε ότι ο 21χρονος στόπερ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΟΦΗ έως το 2028, παίζει από το καλοκαίρι του 2025 στους Κρητικούς κι έως τώρα μετράει 30 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ.

πηγή φωτογραφίας: gentikoule.gr