Ρουβάς: Η απάντηση στις φήμες χωρισμού με την Κάτια Ζυγούλη μέσα από μία ανάρτηση

Φήμες ήθελαν την Κάτια Ζυγούλη και τον Σάκη Ρουβά να περνούν κρίση στη σχέση τους. Ο τραγουδιστής θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση και δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok μία κοινή φωτογραφία με την Κάτια Ζυγούλη από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στο στιγμιότυπο οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι και συνόδευσε τη δημοσίευση με το τραγούδι «Κούνια Μπέλα», τη συνεργασία του με τον FY.

Η ανάρτηση αυτή ήταν η πιο ξεκάθαρη απάντηση στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για τη σχέση τους.

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