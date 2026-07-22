ΠΑΣΟΚ: Απόψε η Ανοιχτή Συζήτηση στη Χερσόνησο για το «Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού»

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H Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε συνεργασία με την Τοπική Οργάνωση (Τ.Ο.) Χερσονήσου, σας προσκαλεί σήμερα στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:



«Το Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού και οι Προκλήσεις για την Επόμενη Μέρα»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Χερσονήσου.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός του τουρισμού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον της Κρήτης και ιδιαίτερα του Δήμου Χερσονήσου. Η προστασία του περιβάλλοντος, η ισόρροπη ανάπτυξη, οι σύγχρονες υποδομές και η ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών προϋποθέτουν έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό.

Ομιλητές:



• Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Δήμαρχος Χερσονήσου.



• Κατερίνα Σπυριδάκη, Βουλευτής Λασιθίου και Υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.



• Γιώργος Ταβερναράκης, Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ).



• Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης και Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ελένη Μαραγκάκη, Γραμματέας της Τ.Ο. Χερσονήσου.



Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων από τον τουρισμό, τους παραγωγικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

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