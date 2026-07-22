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Η Νατάσα Θεοδωρίδου πόζαρε αγκαλιά με τη μητέρα και τον αδερφό της

θεοδωρίδου
clock 12:00 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη μητέρα με μία δημόσια ανάρτηση στο Instagram

 «Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά», έγραψε χαρακτηριστικα.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου με τους διαδικτυακούς της φίλους, εμφανίζεται με τη μητέρα της, Σοφία και με τον μεγαλύτερο αδερφό της, Θαλή.

Όπως θα δείτε μαμά και κόρη μοιάζουν αρκετά.

Θεοδωρίδου

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