Η Νατάσα Θεοδωρίδου πόζαρε αγκαλιά με τη μητέρα και τον αδερφό της

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη μητέρα με μία δημόσια ανάρτηση στο Instagram

«Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά», έγραψε χαρακτηριστικα.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου με τους διαδικτυακούς της φίλους, εμφανίζεται με τη μητέρα της, Σοφία και με τον μεγαλύτερο αδερφό της, Θαλή.

Όπως θα δείτε μαμά και κόρη μοιάζουν αρκετά.

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