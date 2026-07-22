Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες

Ολομέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο κατηγορεί ότι «ενδιαφέρεται πως θα κάνει δουλίτσες στο Μαξίμου» εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ενώ σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη για τις υποκλοπές, ανέφερε ότι γνωρίζει πολλά για τον πρωθυπουργό και ότι αλληλοεκβιάζει ο ένας τον άλλον.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε για τον πρωθυπουργό ότι «δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. (…) Ο πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το Μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει σε ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά στους δικούς του, στους κολλητούς του. Διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα γι’ αυτόν». Και πρόσθεσε ότι «έχει τη δική του μπίζνα στο Μαξίμου μαζί με τους κολλητούς».

Αναφορικά με τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη για τις υποκλοπές, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι «η ορολογία, η φρασεολογία, η συμπεριφορά, η αλαζονεία, η έπαρση, δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολλά, γνωρίζει για τον πρωθυπουργό και αλληλοεκβιάζει ο ένας τον άλλον».

Ανέφερε δε, ότι «δεν μιλάς έτσι για έναν πρωθυπουργό, άσχετα άμα είναι ξάδερφός σου, θείος σου, μπατζανάκης σου, δεν ξέρω τι άλλο. Η συμπεριφορά δείχνει ότι ξέρει».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας για τις εκλογές, τόνισε πως «μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει αν θα γίνουν εκλογές και πότε θα γίνουν εκλογές. Υπάρχει όμως ο απρόβλεπτος παράγοντας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ένας πρωθυπουργός με πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,50, 1,70, 1,80, 1,90».

Αναφορικά με τα καύσιμα σημείωσε ότι «δεν χρειάζεται να δώσεις Fuel Pass. Χρειάζεται να βάλεις τάξη στην αγορά. Δηλαδή, κλέβει ένα βενζινάδικο; Έχει κάνουλα που κλέβει τον πολίτη, του το κλείνεις το μαγαζί για 3 χρόνια, δεν ξανανοίγει ποτέ. Γιατί τι κάνουν τώρα; Κλείνουν την εταιρία και τον διαχειριστή τον τιμωρούν, αλλά ταυτοχρόνως η εταιρία μετά από μία βδομάδα 10 μέρες αλλάζει πινακίδα και τελείωσε η ιστορία. Ή κάνεις την ιχνηλάτηση. Νόμος υπάρχει».

«Αυτά είναι βασικά πράγματα για να ανακουφιστεί ο Έλληνας. Αλλά όταν τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την Εφορία είναι 40% από φόρους, άμεσους και έμμεσους, και στην Ευρώπη είναι 25%, δεν πρόκειται ποτέ ο ειδικός φόρος να μειωθεί».

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