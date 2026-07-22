«Βόμβα» Σαλμά στη Βουλή: Καταγγελίες για Novartis, SMS και "παθητική δωροδοκία" κατά Γεωργιάδη

Μύδρους κατά του συναδέλφου του βουλευτή και υπουργού Υγείας για την εμπλοκή του στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο ανεξάρτητος Μάριος Σαλμάς, προκαλώντας πάταγο στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Συγκεκριμένα ο κ. Σαλμάς βρέθηκε αντιμέτωπος με την έγκληση του κ. Γεωργιάδη για τα όσα είχε αναφέρει σε συνέντευξη του αναφορικά με τον ρόλο του υπουργού Υγείας και τον τρόπο που οι φαρμακευτικές εταιρίες λειτουργoύν στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ανεξάρτητος πια βουλευτής και ένα από τα 10 πολιτικά πρόσωπα που είχαν εγκληθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης της ελβετικής εταιρίας, ανέβηκε στο βήμα και συνέχισε τις καταγγελίες του καταθέτοντας μάλιστα και δύο sms που σύμφωνα με τον ίδιο αναμοχλεύουν την υπόθεση.





Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, ο κ. Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις που επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν Μέσα Ενημέρωσης για να μπορεί ο ίδιος να «κάνει καριέρα πάνω σε αυτό».

«Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στο έτερο sms, σημείωσε: «ο κ. Γεωργιάδης μιλάει με τον κ. Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου (προστατευόμενος μάρτυρας). Που τον ήξερε; Και συνομιλεί μαζί του και του λέει πρόσεξε μην ενδώσεις στην Τουλουπάκη και θα σε υποστηρίξω.

Τα μηνύματα





Καταθέτω μήνυμα Γεωργιάδη που του λέω ότι σε ενημέρωσα γιατί ασχολήθηκες με την υπόθεση. Η απάντηση του Γεωργιάδη: Στη δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό γιατί έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και ’γώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω».

«Ο κ. Γεωργιάδης όσο δημόσια ωρυόταν για τους μάρτυρες της Novartis, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος, τον κ. Μανιαδάκη, και του υποδεικνύει πως θα καθορίσει κατάθεσή του με αντάλλαγμα ότι θα το ξεπληρώσει. Εγώ είχα κάνει μήνυση στον Μανιαδάκη που ήταν ο ψευδομάρτυρας. Καταδικάστηκε σε 20μήνες φυλάκιση αφού του δόθηκε ελαφρυντικό με βάση την ένορκη κατάθεση που έκανε ο Γεωργιάδης. Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δίνει χαρτί που τον υποστηρίζει. Ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα σε βάρος μου και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «σήμερα θα αποδείξω πως ο κ. Γεωργιάδης έχει σχέση με διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που δεν έλεγα, αλλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα αφού απαγορεύεται. Τώρα θα τα ακούσει…».





«Αναβάθμιση της υπόθεσης»



Οι αναφορές Σαλμά προκάλεσαν ένταση στην αίθουσα της Ολομέλειας με τα κόμματα να παίρνουν θέση και – στην πλειοψηφία τους- να ψέγουν τον υπουργό υγείας.

«Αυτό που κατέθεσε ως έγγραφο και είπε ο κ. Σαλμάς συνιστά αναβάθμιση της υπόθεσης. Μιλούμε πια για συγκεκριμένους ισχυρούς που μπλέκουν φαρμακευτικές εταιρίες και ΜΜΕ και πολιτικά πρόσωπα. Αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Το ερώτημα είναι αν στέκεται ή όχι στη θέση υπουργού Υγείας. Όλα όσα ειπώθηκαν είναι κατηγορίες που αποδίδονται σε πρόσωπο που εκφοβίζει και απειλεί πολιτικούς αντιπάλους και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ο κ. Γεωργιάδης να δώσει λογαριασμό στη βουλή και τη δικαιοσύνη», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Δικαιωμένος δήλωσε ο Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας: «ο Σαλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη που είχαμε ψέξει, ότι με υπουργικές αποφάσεις ευνόησε τη Novartis να βάλει μια σειρά από φάρμακα στη χώρα. Άλλαξε την υπουργική απόφαση και μόλις ολοκληρώθηκε το Χάρβαρντ πρότζεκτ άλλαξε την απόφαση στη προηγούμενη και έγινε δουλειά. Και λέει έπαιρνε τον Φρουζή τηλέφωνο και έλεγε δίνε στα τάδε ΜΜΕ. Η σαπίλα του βόθρου που έχετε οδηγήσει τη χώρα κοντεύει να μας πνίξει όλους…».

Από την πλευρά της ΝΔ, τοποθετήθηκε ο Στράτος Σιμόπουλος ο οποίος δεν σχολίασε τις καταγγελίες Σαλμά αλλά αρκέστηκε να αναφερθεί μόνο στη μήνυση Γεωργιάδη. «Ο κ. Σαλμάς δίνει συγχωροχάρτι σε αυτούς που έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια και τον ίδιο. Σε προσωπική αντιπαράθεση με τον Γεωργιάδη δίνει συγχωροχάρτι στο κόμμα εκείνο που εγκαλείται για τους Ποινικούς Κώδικες, το κόμμα που ήταν αρχιερείς της Novartis. Και το ΠΑΣΟΚ είχε στελέχη αναμεμειγμένα που κρεμάστηκαν μανταλάκια…», είπε.

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