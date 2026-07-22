Γιατί αυξάνονται συνεχώς τα περιστέρια στις ελληνικές πόλεις – Τι εξηγούν οι ειδικοί

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Η παρουσία των περιστεριών στις ελληνικές πόλεις γίνεται όλο και πιο έντονη. Πλατείες, πάρκα, δρόμοι, μπαλκόνια και καλώδια έχουν μετατραπεί σε μόνιμο «σπίτι» για τα συγκεκριμένα πτηνά, καθώς το αστικό περιβάλλον τους προσφέρει ιδανικές συνθήκες διαβίωσης.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι στις πόλεις τα περιστέρια βρίσκουν άφθονη τροφή από υπολείμματα φαγητού, κάδους απορριμμάτων ή πολίτες που τα ταΐζουν.

Παράλληλα, στέγες, και μπαλκόνια αποτελούν ασφαλή σημεία για φωλιές, ενώ και η μεγάλη προσαρμοστικότητά τους ευνοούν τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού τους.

Πρόκειται για ιδιαίτερα κοινωνικά πτηνά, που ζουν σε ομάδες και παραμένουν πιστά στην περιοχή όπου φωλιάζουν, χάρη στην εξαιρετική αίσθηση προσανατολισμού που διαθέτουν. Η ικανότητα αυτή ήταν και ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν για αιώνες ως αγγελιοφόροι.

Ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών από τα περιστέρια

Παρότι αρκετοί τα χαρακτηρίζουν «ποντίκια του ουρανού», οι επιστήμονες τονίζουν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών δεν είναι μεγαλύτερος από εκείνον άλλων ζώων που ζουν κοντά στον άνθρωπο.

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζονται ήδη μέτρα διαχείρισης των πληθυσμών τους, όπως ειδικοί περιστεριώνες στη Γερμανία και περιορισμοί στη σίτισή τους σε πόλεις όπως η Βενετία και η Μπανγκόκ. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα ζώα.

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