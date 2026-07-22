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GOSSIP - LIFESTYLE

Η πρώην πορνοσταρ Μία Καλίφα κέρδισε 650.000 δολάρια ποντάροντας στην Ισπανία

πορνο
clock 16:00 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πρώην πορνοσταρΜία Καλίφα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποκαλύπτοντας ότι κέρδισε 650.000 δολάρια χάρη σε ένα εντυπωσιακό στοίχημα υπέρ της Ισπανίας.

Η 33χρονη άλλοτε πορνοστάρ, η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ως media personality και δηλώνει φανατική φίλαθλος, είχε ποντάρει 1 εκατ. δολάρια στην κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία. Μετά τη νίκη των Ισπανών επί της Αργεντινής στον τελικό, το δελτίο της πληρώθηκε συνολικά με 1,65 εκατ. δολάρια.

Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram το στοίχημα που κέρδισε.

«Πίστεψα και κέρδισα πολλά. Είμαι τόσο περήφανη για τη δεύτερη πατρίδα μου, την Ισπανία (χωρίς να έχω ούτε σταγόνα ισπανικού αίματος)», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

στοιχημα

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