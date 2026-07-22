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Προσοχή! Μην ξαναγοράσετε ψητό καλαμπόκι από πλανόδιο αν δεν δείτε αυτά τα 3 σημάδια

καλαμπόκι
clock 16:35 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η αγορά ψητού καλαμποκιού από πλανόδιο πωλητή είναι μια αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια, αλλά απαιτεί προσοχή για την αποφυγή στομαχικών διαταραχών.

Σημάδια στο Καλαμπόκι

(Πριν το Ψήσιμο)Χρώμα φύλλων: Επιλέξτε καλαμπόκια με ζωντανά πράσινα και υγρά εξωτερικά φύλλα. Τα ξερά ή κιτρινισμένα φύλλα δείχνουν μπαγιάτικο προϊόν.Κατάσταση μεταξιού: Οι ίνες στην κορυφή (μετάξι) πρέπει να είναι καφέ και ελαφρώς υγρές. Αν είναι μαύρες και ξηρές, το καλαμπόκι έχει κοπεί προ πολλού.Σώμα καρπού: Το καλαμπόκι πρέπει να είναι σφιχτό και γεμάτο όταν το πιέζετε. Αποφύγετε όσα έχουν κενά ή μαλακά σημεία.

Σημάδια στην Ψήστρα και τη Διαδικασία

Στάδιο ψησίματος: Προτιμήστε καλαμπόκια που ψήνονται εκείνη την ώρα μπροστά σας. Αποφύγετε όσα είναι ήδη ψημένα και στοιβάζονται στην άκρη για ώρες.Υπερβολικό κάρβουνο: Τα πολλά μαύρα, καμένα σημεία περιέχουν καρκινογόνες ουσίες. Το σωστό ψήσιμο έχει ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα με ελαφρύ άρπαγμα.Πλύσιμο/Καθαριότητα: Παρατηρήστε αν ο πωλητής διατηρεί τα ωμά καλαμπόκια προστατευμένα από έντομα και σκόνη.

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