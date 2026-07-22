ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες των 4 – Οι ημερομηνίες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

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Προσδιορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων πολιτικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο Μονομελές Εφετείο, λόγω της ειδικής δωσιδικίας επειδή είναι δικηγόρος θα λογοδοτήσει η Κατερίνα Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το skai.gr, σε Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα δικαστεί στις 27 Οκτωβρίου ο Χρήστος Μπουκώρος, στις 30 Οκτωβρίου ο Μάξιμος Σενετάκης, και στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Σκρέκας.

Σε βάρος των τεσσάρων βουλευτών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

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