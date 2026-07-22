Δίπλωμα ή ρολό; Το μεγάλο δίλημμα της βαλίτσας

Το ρολό (rolling) είναι γενικά η καλύτερη μέθοδος για τους περισσότερους ταξιδιώτες, καθώς εξοικονομεί χώρο και μειώνει τις τσακίσεις. Ωστόσο, ο ιδανικός τρόπος πακεταρίσματος είναι ένας συνδυασμός και των δύο μεθόδων, ανάλογα με το είδος του ρούχου.
Γιατί να επιλέξετε το Ρολό (Rolling)
- Μέγιστος χώρος: Εξαφανίζει τον νεκρό αέρα ανάμεσα στα ρούχα.
- Λιγότερες τσακίσεις: Το ύφασμα τεντώνεται ομοιόμορφα αντί να σπάει.
- Εύκολη ορατότητα: Βλέπετε όλα τα ρούχα σας με μια ματιά.Κατάλληλα ρούχα: T-shirts, τζιν, σορτς, πλεκτά, εσώρουχα και αθλητικά.
Πότε να προτιμήσετε το Δίπλωμα (Folding)
- Δομημένα ρούχα: Διατηρεί το σχήμα σε πουκάμισα, σακάκια και κοστούμια.Oγκώδη αντικείμενα: Τα χοντρά φούτερ καταλαμβάνουν λιγότερο όγκο flat.
- Ευαίσθητα υφάσματα: Το λινό και το μετάξι τσακίζουν λιγότερο αν διπλωθούν προσεκτικά.
Η Στρατηγική του "Έξυπνου" Πακεταρίσματος
- Βάση βαλίτσας: Τοποθετήστε τα διπλωμένα, βαριά ρούχα (π.χ. τζιν, σακάκια) στο κάτω μέρος.
- Ενδιάμεσα κενά:
- Γεμίστε τα πλάγια και τα κενά με τα ρολαρισμένα T-shirts και εσώρουχα.Χρήση αξεσουάρ: Χρησιμοποιήστε travel cubes (κύβους συσκευασίας) για να κρατήσετε τα ρολά σταθερά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
«Μεγάλος Αδελφός» της ΑΑΔΕ: Ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό στρατηγείο
Τροχαία: Η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους στον κόσμο