Δίπλωμα ή ρολό; Το μεγάλο δίλημμα της βαλίτσας

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Το ρολό (rolling) είναι γενικά η καλύτερη μέθοδος για τους περισσότερους ταξιδιώτες, καθώς εξοικονομεί χώρο και μειώνει τις τσακίσεις. Ωστόσο, ο ιδανικός τρόπος πακεταρίσματος είναι ένας συνδυασμός και των δύο μεθόδων, ανάλογα με το είδος του ρούχου.

Γιατί να επιλέξετε το Ρολό (Rolling)

Μέγιστος χώρος: Εξαφανίζει τον νεκρό αέρα ανάμεσα στα ρούχα.

Λιγότερες τσακίσεις: Το ύφασμα τεντώνεται ομοιόμορφα αντί να σπάει.

Εύκολη ορατότητα: Βλέπετε όλα τα ρούχα σας με μια ματιά.Κατάλληλα ρούχα: T-shirts, τζιν, σορτς, πλεκτά, εσώρουχα και αθλητικά.

Πότε να προτιμήσετε το Δίπλωμα (Folding)

Δομημένα ρούχα: Διατηρεί το σχήμα σε πουκάμισα, σακάκια και κοστούμια.Oγκώδη αντικείμενα: Τα χοντρά φούτερ καταλαμβάνουν λιγότερο όγκο flat.

Ευαίσθητα υφάσματα: Το λινό και το μετάξι τσακίζουν λιγότερο αν διπλωθούν προσεκτικά.

Η Στρατηγική του "Έξυπνου" Πακεταρίσματος

Βάση βαλίτσας: Τοποθετήστε τα διπλωμένα, βαριά ρούχα (π.χ. τζιν, σακάκια) στο κάτω μέρος.

Ενδιάμεσα κενά:

Γεμίστε τα πλάγια και τα κενά με τα ρολαρισμένα T-shirts και εσώρουχα.Χρήση αξεσουάρ: Χρησιμοποιήστε travel cubes (κύβους συσκευασίας) για να κρατήσετε τα ρολά σταθερά.

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