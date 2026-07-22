Από το αστέρι Michelin στη φυλακή: Η αμφιλεγόμενη γαρνιτούρα με μυρμήγκια που κόστισε ακριβά

Οι εισαγγελικές αρχές της Νότιας Κορέας ζήτησαν ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 20 εκατομμυρίων γουόν για τον ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου βραβευμένου με αστέρι Michelin, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπιο. Τα μυρμήγκια δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα για ανθρώπινη κατανάλωση έντομα της χώρας και βρέθηκαν να περιέχουν έως και 55 φορές περισσότερα βαρέα μέταλλα από τα επιτρεπόμενα, με την ετυμηγορία να αναμένεται στις 2 Σεπτεμβρίου.







Τα βασικά σημεία του άρθρου



Ιδιοκτήτης εστιατορίου με αστέρι Michelin αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ενός έτους, καθώς οι εισαγγελείς ζήτησαν την καταδίκη του επειδή χρησιμοποίησε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα για επιδόρπιο.



Τα μυρμήγκια δεν συγκαταλέγονται στα εγκεκριμένα είδη εντόμων για κατανάλωση στη Νότια Κορέα, ενώ αυτά που χρησιμοποιήθηκαν βρέθηκαν να περιέχουν «έως και 55 φορές περισσότερα βαρέα μέταλλα».



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από διαδικτυακές κριτικές πελατών με φωτογραφίες, ενώ το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία του στις 2 Σεπτεμβρίου.







Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ζήτησαν ποινή φυλάκισης ενός έτους για τον ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου βραβευμένου με αστέρι Michelin, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα για επιδόρπιο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα μυρμήγκια δεν συγκαταλέγονται στα 10 είδη εντόμων που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση βάσει των νόμων της χώρας. Ο εγκεκριμένος κατάλογος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ακρίδες, ακρίδες και γρύλους.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης τη Δευτέρα να επιβληθεί πρόστιμο 20 εκατομμυρίων κορεατικών γουόν, «περίπου 11.700 ευρώ».







Ο ιδιοκτήτης παραδέχτηκε ότι σέρβιρε μυρμήγκια, αλλά υποστήριξε ότι χρησιμοποιήθηκαν σε ένα «μικρό μέρος» του μενού 15 πιάτων του εστιατορίου – ως γαρνιτούρα για σορμπέ – και ότι στους πελάτες ειπώθηκε ότι μπορούσαν να επιλέξουν γαρνιτούρες που δεν περιείχαν μυρμήγκια.

Οι δημοσιεύσεις που τον «έκαψαν»



Η υπόθεση ήρθε στο φως αφού αξιωματούχοι του Υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων εντόπισαν κριτικές που είχαν δημοσιεύσει στο διαδίκτυο οι πελάτες με φωτογραφίες πιάτων πασπαλισμένων με μυρμήγκια.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι περίπου 49.000 μυρμήγκια, που εισήχθησαν από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη, χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα πιάτα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Οι υγειονομικές αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι το εστιατόριο χρησιμοποιούσε μυρμήγκια που «περιείχαν έως και 55 φορές περισσότερα βαρέα μέταλλα από τα τυπικά βρώσιμα έντομα», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Chosun Daily.

Τα κριτήρια… για να φάει κάποιος έντομα



Οι αρχές της Νότιας Κορέας λαμβάνουν υπόψη διάφορα κριτήρια για να αποφασίσουν εάν τα έντομα μπορούν να εγκριθούν ως τρόφιμα. Αυτά περιλαμβάνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, την τοξικότητα, τη θρεπτική αξία και το εάν μπορούν να εκτρέφονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με υγιεινό τρόπο.

Προς υπεράσπισή του, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου υποστήριξε ότι μόνο το 60% των πελατών επέλεξαν να δοκιμάσουν τα μυρμήγκια, ενώ στους υπόλοιπους σέρβιραν εναλλακτικές λύσεις όπως ξύδι που έχει υποστεί ζύμωση και βρώσιμα λουλούδια.







Πρόσθεσε ότι εστιατόρια σε άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιούν επίσης μυρμήγκια ως συστατικά.

Τα δικαστικά έγγραφα δεν κατονόμασαν το εστιατόριο ούτε τον ιδιοκτήτη του. Δέκα εστιατόρια στη Νότια Κορέα, όλα στην πρωτεύουσα Σεούλ, έχουν βραβευτεί με δύο αστέρια Michelin.

Ο οδηγός Michelin απονέμει έως και τρία αστέρια σε εστιατόρια με βάση την ποιότητα των συστατικών, την γευστική αρτιότητα, την τεχνική μαγειρέματος, την προσωπικότητα του σεφ και τη συνέπεια.

Δύο αστέρια υποδηλώνουν εστιατόρια που κάνουν «εξαιρετική κουζίνα» και «αξίζουν μια παράκαμψη», σύμφωνα με τα κριτήρια της Michelin.

Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία του στις 2 Σεπτεμβρίου.

Τα μυρμήγκια τρώγονται, μερικές φορές μάλιστα θεωρούνται λιχουδιά, σε αρκετούς ασιατικούς, αφρικανικούς και λατινοαμερικανικούς πολιτισμούς. Τα μυρμήγκια υφαντές και τα αυγά τους χρησιμοποιούνται στην ταϊλανδέζικη και καμποτζιανή κουζίνα, ενώ στην Κολομβία, τα μυρμήγκια βασίλισσα είναι εξίσου πολύτιμα με το χαβιάρι.

Πηγή: enikos.gr

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