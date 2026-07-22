Ηράκλειο: Οι ασφαλτοστρώσεις συνεχίζονται στην οδό Ιδομενέως

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, την Πέμπτη 23/7 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Ιδομενέως, από τη συμβολή της με την Πλατεία Ελευθερίας, μέχρι περίπου 30 μ. πριν τη συμβολή με την οδό Μαλικούτη. Οι παραπάνω εργασίες υπολογίζεται να διαρκέσουν τρεις ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Δουκός Μποφώρ στην 1η Δημοτική Κοινότητα και στη 3η Δημοτική Κοινότητα στις οδούς Ευαγγελιστρίας, Ραύκου, Ανωγείων, Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Πριανσού, Λισσού, Δραμουντάνη, Ματάλων, Περγάμου και Ιφιγενείας.

Μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις.



Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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