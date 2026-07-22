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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Πέταξε για Πολωνία ενόψει Ντιναμό Κιέβου

ΠΑΟΚ
clock 14:51 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην τελική ευθεία για την αυριανή εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεών του για τη νέα σεζόν, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου (20:00, Open), μπήκε σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» αναχώρησε, με πτήση τσάρτερ, από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για το Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου θα αντιμετωπίσει τους Ουκρανούς.

Το απόγευμα , στις 19:00, είναι προγραμματισμένο να προπονηθεί στην Arena Lublin, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό ματς, στην αίθουσα Τύπου της οποίας, 45 λεπτά νωρίτερα, θα μιλήσει στους δημοσιογράφους -στην καθιερωμένη πριν από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις συνέντευξη Τύπου- ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι και ένας από τους παίκτες της ομάδας.

Στην αποστολή των «ασπρόμαυρων», υπενθυμίζεται, συμπεριλήφθηκαν οι ποδοσφαιριστές: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.

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