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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στην Κράνα Μυλοποτάμου - Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Πυροσβεστική Υπηρεσία
clock 13:26 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά ξέσπασε κοντά στην Κράνα Μυλοποτάμου, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν και δύο εναέρια μέσα, ενώ στο σημείο βρίσκονται επίσης πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας την προσπάθεια για τον έλεγχο της πυρκαγιάς. 

Παράλληλα, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ανωγείων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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