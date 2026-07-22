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Δήμος Αγίου Νικολάου: Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καλού Χωριού

δήμος αγίου νικολάου
clock 13:35 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλού Χωριού στο κοινοτικό κατάστημα (περιοχή Ίστρον) με το παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για υλοποίηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Καλό Χωριό.

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Μανδουράρη Μιχάλη για υλοποίηση της μελέτης κατασκευής κυματοθραύστη στον Άγιο Παντελεήμονα.

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