Το νέο πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων απαντά στο ζήτημα της λειψυδρίας στο Ηράκλειο

Κάθε καλοκαίρι, η Κρήτη έρχεται αντιμέτωπη με την ίδια εξίσωση. Οι ανάγκες για νερό αυξάνονται, η άρδευση βρίσκεται στο επίκεντρο της κατανάλωσης και η φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη. Σε αυτό το περιβάλλον, η διαχείριση του νερού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην αναζήτηση νέων πηγών. Χρειάζεται και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του νησιού. Στο Ηράκλειο, αυτή η ιδέα αυτή γίνεται πραγματικότητα χάρη στον Δήμο Ηρακλείου, με το έργο που υλοποιεί για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων.

Η λογική του έργου είναι απλή. Το νερό που μέχρι σήμερα χανόταν, μπορεί να επιστρέψει στην παραγωγή. Με την ολοκλήρωσή του, η κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού θα προσεγγίζει το 100% και δεν θα χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι, με την ποσότητα διαθέσιμου νερού να αυξάνεται από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα την ημέρα.

Το νερό αυτό θα μπορεί να αξιοποιείται για την άρδευση καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνων και αμπελώνων, συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και για το αστικό πράσινο της πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αυτού του είδους που υλοποιείται σήμερα στη χώρα.



Τα στοιχεία αποδεικνύουν το γιατί μια τέτοια λύση είναι κρίσιμη. Περίπου το 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Κρήτη αφορά την άρδευση, ενώ η ύδρευση, δηλαδή η οικιακή και τουριστική χρήση, αντιστοιχεί περίπου στο 15%. Παράλληλα, το 70% των αναγκών καλύπτεται από υπόγεια ύδατα, γεωτρήσεις και πηγές, αυξάνοντας την πίεση στους υδατικούς πόρους.

Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο τους θερινούς μήνες. Την περίοδο που η φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη, συμπίπτουν οι ανάγκες της άρδευσης, της καθημερινής κατανάλωσης και του τουρισμού.

Βέβαια, τα έργα τέτοιας κλίμακας δεν υλοποιούνται μόνο με καλές προθέσεις. Χρειάζονται σχέδιο, τεχνογνωσία, εξειδικευμένες τεχνολογίες και δυνατότητα μακροχρόνιας λειτουργίας. Για αυτό και αναδεικνύεται η αξία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.



Σε αυτό το πλαίσιο, η Thalis, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συμμετέχει ως εξειδικευμένος και καινοτόμος εταίρος. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση νερού, στις περιβαλλοντικές υποδομές και στην κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης.

Η συνεργασία της με τον Δήμο Ηρακλείου αφορά και άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες. Η σύνδεση αυτή δείχνει μια ευρύτερη κατεύθυνση για τις σύγχρονες πόλεις, με δημόσιο σχεδιασμό, εξειδικευμένη υλοποίηση και έμφαση σε υπηρεσίες που επηρεάζουν την καθημερινότητα.



Το έργο του Ηρακλείου δείχνει ότι η απάντηση στη λειψυδρία δεν βρίσκεται μόνο στην αναζήτηση περισσότερου νερού. Βρίσκεται και στην ικανότητα να αξιοποιείται καλύτερα το νερό που ήδη υπάρχει. Με αυτή τη λογική, η επαναχρησιμοποίηση γίνεται εργαλείο κυκλικής οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης για την Κρήτη.



