Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου: Πεζοπορία στη Σφάκα Σητείας

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Την Κυριακή 26 Ιουλίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου θα συμμετάσχει στην πεζοπορία που διοργανώνει ο Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου στην περιοχή της Σφάκας Σητείας.

Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το φαράγγι της Σκοτεινάγρας (γνωστό εσφαλμένα ως φαράγγι του Τσιγκούνη) πριν τη Σφάκα, από το οποίο θα βγούμε στο οροπέδιο της Μονοκαράς, το οποίο και θα διασχίσουμε και στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε από το φαράγγι του Κουδουμή μετά τη Σφάκα.

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Και τα δύο φαράγγια είναι όμορφα με δάση κι ωραία πετρώματα, αλλά και άγρια με σκαρφαλώματα και στενά περάσματα και σίγουρα απευθύνονται σε ορειβάτες με πείρα και καλή φυσική κατάσταση! Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής ώστε να γίνει η απαιτούμενη οργάνωση!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο (Κ.Καραμανλή 23, S/M ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ), την Κυριακή το πρωί στις 8:00. Ή στη Σφάκα στις 8.40

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: 7 ώρες

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 2ΑΡΧΗΓΟΣ: Δημήτρης Σφυράκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μαρία Μετζογιαννάκη (τηλ. 6973363701)

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από παλιότερη πεζοπορία της ομάδας στο blog του Συλλόγου: https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html

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