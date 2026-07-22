Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τι αλλάζει από το επόμενο έτος στο φορολογητέο εισόδημα

Ετήσια μείωση του φορολογητέου εισοδήματος έως και κατά 35.000 ευρώ θα μπορούν να έχουν από το επόμενο έτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα πληρώνουν εισφορές σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το μέτρο αυτό θα ενεργοποιηθεί με τη ψήφιση των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Οι νέες διατάξεις για το όριο των 35.000 ευρώ αναμένεται να εφαρμοστούν για εισφορές που θα καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Μάλιστα η έκπτωση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών θα φθάνει στο 100% του ποσού που καταβάλλεται και το ανώτατο όριο σε ετήσια βάση θα είναι οι 35.000 ευρώ.

Αυτό θα περιορίζει αντίστοιχα τα κέρδη πάνω στα οποία θα γίνεται ο υπολογισμός του ο φόρου εισοδήματος. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται πως, το ποσό της έκπτωσης θα διαμορφώνεται με βάση τα κέρδη που θα έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την ηλικία και τον φορολογικό συντελεστή στον οποίο θα βρίσκεται. Όσο πιο υψηλό θα είναι το εισόδημα, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η μείωση φόρου που θα προκύπτει από την ίδια εισφορά.

Τα παραδείγματα

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίς είναι άνω των 30 ετών, δεν έχει άλλες πηγές εισοδήματος και φορολογείται σύμφωνα με τα πραγματικά του κέρδη, τότε η εισφορά 5.000 ευρώ θα φέρει μείωση φόρου σχεδόν 1.300 ευρώ όταν το ετήσιο εισόδημα θα είναι στις 30.000 ευρώ.

Στο ποσό των 50.000 ευρώ,το όφελος θα αυξάνεται στα 1.950 ευρώ, ενώ για εισόδημα 80.000 ευρώ θα ανέρχεται στα 2.200 ευρώ. Εάν η ετήσια εισφορά αυξηθεί στις 10.000 ευρώ, τότε η μείωση φόρου θα είναι:

σχεδόν στα 2.600 ευρώ για κέρδη 30.000 ευρώ,

στα 3.900 ευρώ για κέρδη 50.000 ευρώ

και στα 4.400 ευρώ για κέρδη 80.000 ευρώ.

Εάν όμως ενεργοποιηθεί υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα για τον αυτοαπασχολούμενο, τότε η τελική ελάφρυνση θα μπορεί να περιοριστεί.

Η αποχώρηση από την εργασία

Προβλέπεται συντελεστής 10% για τον ελεύθερο επαγγελματία που θα αποχωρήσει σε ηλικία των 62 ετών με 67 ετών από τον εργασιακό του βίο όταν τα χρήματα δίνονται ως εφάπαξ και 5% όταν λαμβάνονται ως σύνταξη.

Μετά την ηλικία των 67 ετών οι συντελεστές θα περιοριστούν σε 5% και σε 2,5% αντίστοιχα.

Οι συντελεστές που εφαρμόζονται για τις ηλικίες από 62 έως 67 έτη θα ισχύουν και σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από τον φορέα κύριας ασφάλισης, εάν έχουν συμπληρώσει τα 55 έτη ηλικίας τους.

Εάν η παροχή καταβληθεί πριν από τα 62 χωρίς να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, τότε θα φορολογείται στο σύνολό της με την κανονική φορολογική κλίμακα.

Ειδικότερο όριο προβλέπεται για τους αυτοαπασχολουμένους που συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στην επαγγελματική ασφάλιση μετά τα 55 έτη, καθώς οι εισφορές τους θα μπορούν να αγγίζουν ακόμη και τα 20.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Η πρόσβαση των εν λόγω φορολογουμένων αναμένεται να διευρυνθεί μέσω των νέων Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.Σε αυτά θα μπορούν να λάβουν μέρος μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικοί φορείς χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθεί ξεχωριστό Ταμείο.

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