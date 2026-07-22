Έκτακτο: Απαγόρευση κολύμβησης στην Αμμουδάρα λόγω διαρροής λυμάτων - Δείτε το σημείο της ρύπανσης

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Στην άμεση απαγόρευση της κολύμβησης σε συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας της Αμμουδάρας προχώρησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου.

Η απόφαση ελήφθη μετά από επείγουσα υγειονομική έρευνα, η οποία εντόπισε σοβαρή διαρροή λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της Υγειονομικής Έρευνας των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που αφορά τη κατάσταση που επικρατεί στη θαλάσσια περιοχή Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά από βλάβη που υπέστη ο αγωγός αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στην περιοχή Αμμουδάρας και τη διαρροή λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή μέσω του αγωγού των όμβριων υδάτων, ανακοινώνει την απαγόρευση της κολύμβησης στην θαλάσσια περιοχή Αμμουδάρας που βρίσκεται δυτικά του παλαιού γηπέδου ΕΓΟΗ και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων (Κεντρικό σημείο εξόδου με συντεταγμένες: 35.337756593091946, 25.090882634891003) που διέρχεται από την οδό Έρωτος στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η απαγόρευση ισχύει μέχρι εκδόσεως νεότερης απόφασης .

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