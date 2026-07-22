Ιαπωνία: Μετά τα αυτόματα μηχανήματα για αναψυκτικά, τώρα μπαίνεις ο ίδιος στο ψυγείο!

Καθώς τα ακραία κύματα καύσωνα γίνονται πλέον συνηθισμένο φαινόμενο κάθε καλοκαίρι δύο ιαπωνικές εταιρείες παρουσίασαν έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο αντιμετώπισης της ζέστης.

Το Do Hiemon, γνωστό ως «προσωπικό κουτί ψύξης», εξωτερικά μοιάζει με τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης νερού, αναψυκτικών και τροφίμων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το πρώτο «ψυγείο για ανθρώπους» σχεδιασμένο ώστε να δροσίζει το σώμα σχεδόν αμέσως.

Οι χρήστες απλώς μπαίνουν μέσα στον ανοξείδωτο θάλαμο ο οποίος έχει ύψος 2,13 μέτρα και βάθος 1,19 μέτρα και δέχονται μια ισχυρή ροή ψυχρού αέρα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό διατηρείται στους 15 βαθμούς Κελσίου ενώ αέρας ψυχόμενος στους 5 βαθμούς Κελσίου κατευθύνεται προς το κεφάλι, το λαιμό, τους ώμους και την πλάτη του χρήστη.

Η SDRS κατασκευάστρια του συστήματος και εταιρεία που ειδικεύεται στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης αναφέρει ότι ο χρήστης αισθάνεται αισθητά πιο δροσερός έπειτα από μόλις πέντε λεπτά παραμονής μέσα στη συσκευή. Παραμονή περίπου δέκα λεπτών σύμφωνα με την εταιρεία μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση από τα συμπτώματα θερμικής εξάντλησης.

Η καινοτομία αυτή ωστόσο συνοδεύεται από υψηλό κόστος καθώς κάθε μονάδα πωλείται έναντι περίπου εννιά χιλιάδες ευρώ. Η παρουσίαση του Do Hiemon γίνεται σε μια περίοδο όπου η Ιαπωνία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα έντονο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 38 βαθμούς Κελσίου και τις αρχές να εκδίδουν συνεχώς προειδοποιήσεις για θερμοπληξία.

Η βασική ιδέα πίσω από τη συσκευή είναι να προσφέρει μια γρήγορη και αποτελεσματική ψύξη ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους μέσα σε λίγα λεπτά.

Για λόγους ασφαλείας η συσκευή διαθέτει αυτόματο χρονοδιακόπτη που διακόπτει τη λειτουργία της μετά από 20 λεπτά αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη του σώματος. Η Trusco, η εταιρεία που διανέμει το προϊόν, υποστηρίζει ότι πρόκειται για την πρώτη συσκευή που επιτυγχάνει «πλήρη ψύξη ολόκληρου του σώματος».

Το σύστημα

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή η τεχνολογία μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματος ταχύτερα από έναν συμβατικό κλιματισμό ή έναν ανεμιστήρα. Επιπλέον χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της η συσκευή καταναλώνει ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια.

Η Trusco αναφέρει ότι το κόστος λειτουργίας ανέρχεται σε μόλις 0,09 ευρώ ανά ώρα καθιστώντας τη πιο ενεργειακά αποδοτική από ένα συμβατικό κλιματιστικό. Το Do Hiemon είναι τοποθετημένο πάνω σε τροχούς και λειτουργεί μέσω κοινής ηλεκτρικής πρίζας γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά και εγκατάστασή του ακόμη και σε υπαίθριους χώρους.

Οι δημιουργοί του εκτιμούν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργοτάξια, αγροτικές εργασίες και άλλους εξωτερικούς χώρους προσφέροντας στους εργαζομένους ένα σύντομο διάλειμμα δροσιάς κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε εμπορικά κέντρα, σχολεία, φεστιβάλ, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλους δημόσιους χώρους όπου οι άνθρωποι χρειάζονται άμεση ανακούφιση από τη ζέστη.

Από τότε που κυκλοφόρησε στην αγορά τον Απρίλιο το «ανθρώπινο ψυγείο» έχει ήδη γνωρίσει σημαντική επιτυχία στην Ιαπωνία και έχει εγκατασταθεί σε αρκετούς δημόσιους χώρους. Μέχρι στιγμής οι εταιρείες SDRS και Trusco δεν έχουν ανακοινώσει αν σκοπεύουν να διαθέσουν το Do Hiemon και εκτός Ιαπωνίας.

Πηγή: Naftemporiki.gr

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