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ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Τουλάχιστον 13 νεκροί και επτά αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες

χιλη πλημμυρες
clock 17:18 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βαρύς είναι ο απολογισμός από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη Χιλή από τις 15 Ιουλίου, καθώς τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη επτά αγνοούνται εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών που έπληξαν κυρίως τις νότιες περιοχές της χώρας.

Οι αρχές κάνουν λόγο για μία από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, με περισσότερους από 60.000 κατοίκους να παραμένουν αποκλεισμένοι, καθώς οι πλημμύρες κατέστρεψαν δρόμους και βασικές υποδομές, απομονώνοντας ολόκληρες κοινότητες.



 Χιλιάδες πληγέντες και σοβαρές ζημιές σε κατοικίες

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν κυρίως τις περιοχές Κοκίμπο και Ατακάμα, όπου τόσο έντονες βροχοπτώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σπάνιες.

Η επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Αλίσια Σεμπριάν, ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 13 θάνατοι και επτά αγνοούμενοι, ενώ περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί άμεσα από τη θεομηνία.

Παράλληλα, περίπου 2.800 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τα ορμητικά νερά παρέσυραν δρόμους και διέκοψαν την πρόσβαση σε πολλές περιοχές.

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