Ρόμπι Γουίλιαμς: Απάντησε στις φήμες ότι έπεσε… κοκαϊνη από το ρουθούνι του στον τελικό του Μουντιάλ

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ο Robbie Williams εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ, αλλά αργότερα, ενώ συνομιλούσε με τους σχολιαστές, οι θεατές παρατήρησαν ένα λευκό αντικείμενο να πέφτει από το ρουθούνι του, με τον ίδιο να το απομακρύνει γρήγορα από το μικρόφωνο.

Ο τραγουδιστής πόσταρε ένα βίντεο και ανέφερε ότι επρόκειτο για καραμέλα μέντας που έπεσε από το στόμα του και ζητώντας χιουμοριστικά συγγνώμη επειδή ήταν «βαθιά επαγγελματικά απαράδεκτος».

«Mόλις ξύπνησα και νιώθω… Mint [σ.σ. λογοπαίγνιο: φρέσκος / σαν μέντα]», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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