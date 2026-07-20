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GOSSIP - LIFESTYLE

Σακίρα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ και το φόρεμα από 200.000 κρύσταλλα

σακίρα
clock 23:00 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με 200.000 κρύσταλλα να αντανακλούν τα φώτα του γηπέδου και μια εντυπωσιακή couture δημιουργία ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη, η Σακίρα έδωσε το δικό της στίγμα στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ



Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στη σκηνή του New York New Jersey Stadium με ένα μοναδικό σύνολο του οίκου Roberto Cavalli, που αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της μεγάλης αθλητικής βραδιάς. Η Σακίρα φόρεσε μια custom δημιουργία του οίκου Roberto Cavalli, σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Fausto Puglisi, η οποία χρειάστηκε περισσότερες από δύο εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Το σύνολο περιλάμβανε περισσότερα από 200.000 κρύσταλλα Swarovski, ενώ η κατασκευή του απαιτούσε περίπου 120 ώρες χειροποίητης εργασίας.

Η εμφάνιση αποτελούνταν από ένα κρυστάλλινο bodysuit και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσσια σε αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ. 

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