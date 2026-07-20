«Οδύσσεια»: Τα δελφίνια εμφανίστηκαν τυχαία στα γυρίσματα και μπήκαν στην ταινία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Οδύσσεια, ένα κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε ξαφνικά δίπλα στο πλοίο του Οδυσσέα. Το συνεργείο δεν έχασε την ευκαιρία και κατέγραψε το μοναδικό αυτό στιγμιότυπο, το οποίο τελικά παρέμεινε στην τελική κόπια της ταινίας.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από τα social media της παραγωγής.

«Ήταν απίστευτο. Ευτυχώς το καταγράψαμε», γράφει η ανάρτηση.

The dolphins that were in ‘THE ODYSSEY’ just happened to appear on accident & were filmed anyway. pic.twitter.com/GbGu4CVYhc — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 18, 2026

Διαβάστε επίσης

Λόπεζ: Η φωτογραφία με μαγιό που «κόβει» την ανάσα

Σάκκαρη: Τα τρυφερά λόγια για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και η συγκίνηση