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GOSSIP - LIFESTYLE

«Οδύσσεια»: Τα δελφίνια εμφανίστηκαν τυχαία στα γυρίσματα και μπήκαν στην ταινία

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clock 13:00 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Οδύσσεια, ένα κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε ξαφνικά δίπλα στο πλοίο του Οδυσσέα. Το συνεργείο δεν έχασε την ευκαιρία και κατέγραψε το μοναδικό αυτό στιγμιότυπο, το οποίο τελικά παρέμεινε στην τελική κόπια της ταινίας.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από τα social media της παραγωγής.

«Ήταν απίστευτο. Ευτυχώς το καταγράψαμε», γράφει η ανάρτηση.

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