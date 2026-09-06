Υεμένη: Πάνω από 140 νεκροί σε συγκρούσεις με τους Χούθι

Οι συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης και των ανταρτών Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στη νοτιοδυτική Υεμένη, προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 140 μαχητών από το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Δύο αξιωματούχοι των κυβερνητικών δυνάμεων, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, δήλωσαν στο AFP ότι 84 στρατιώτες τους σκοτώθηκαν, κυρίως σε επιθέσεις με πυραύλους. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τέσσερις στρατιωτικές πηγές των Χούθι, σκοτώθηκαν 57 μαχητές των ανταρτών.

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