Μπάσκετ: Απέκτησε τον 20χρονο φόργουορντ Γρηγόρη Πρέκα η Αναγέννηση

Σε μία ακόμα προσθήκη στο έμψυχο δυναμικό της προχώρησε η Αναγέννηση.Η ομάδα του Αρκαλοχωρίου, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γρηγόρη Πρέκα με τη μορφή δανεισμού από τον Προμηθέα Πατρών.

Ο 20χρονος power forward, γεννημένος το 2006 με ύψος 2,04 μ., προέρχεται από τον Προμηθέα και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις τόσο από τα αναπτυξιακά τμήματα όσο και από το ανδρικό επίπεδο. Έχει διανύσει όλη την αναπτυξιακή του πορεία στον Προμηθέα, αγωνιζόμενος από το παιδικό έως και το εφηβικό τμήμα. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο ανδρικό πρόγραμμα του συλλόγου, έχοντας παρουσία στην GBL όσο και στον Προμηθέα 2024, που αγωνιζόταν στη NL1.

Στο μεταξύ, η Αναγέννηση επικράτησε εκτός έδρας του Ρεθύμνου με 71-49 σε φιλικό προετοιμασίας.Για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση, το σύνολο του Παπαδάκη παρατάχθηκε με απουσίες, καθώς οι Αλεξιάδης, Πετράκης και Στεφανάκης δεν αγωνίστηκαν, ενώ οι Κουρέπης και Κογιώνης ένιωσαν ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να προφυλαχθούν.

@Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός του Ανδρογέα ενόψει της νέας σεζόν στη WBL2. Ο πρόεδρος, Απόστολος Ανυφαντακης, το προπονητικό τιμ και οι παίκτριες της ομάδας έλαβαν την ευλογία του πάτερ Νικολάου, με ευχές για υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

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Καλή σεζόν σε όλους, με υγεία και επίτευξη των στόχων της ομάδας