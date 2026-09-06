Τουρκία: Φωτιά κατέστρεψε Airbus A340 που λειτουργούσε ως επιστημονικό μουσείο στο Κοτζάελι

Στις φλόγες παραδόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ένα παροπλισμένο επιβατικό αεροσκάφος Airbus A340, το οποίο είχε μετατραπεί σε εκπαιδευτικό μουσείο στο θεματικό κέντρο UçakPark, στην περιοχή Τσαγίροβα της επαρχίας Κοτζάελι στην Τουρκία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 τοπική ώρα, σε μια στιγμή που οι εγκαταστάσεις ήταν ανοιχτές για το κοινό. Επικράτησε αναστάτωση. Οι υπεύθυνοι του κέντρου αντέδρασαν άμεσα και απομάκρυναν έγκαιρα επισκέπτες και προσωπικό, αποτρέποντας τραυματισμούς ή ανθρώπινες απώλειες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η εστία ξεκίνησε από το πίσω μέρος της ατράκτου, πιθανότατα εξαιτίας ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν ραγδαία στο εσωτερικό της καμπίνας, υψώνοντας πυκνό μαύρο καπνό που ήταν ορατός από τους γύρω αυτοκινητοδρόμους.

A (retired) A340 caught fire today in Turkey. First reports state no one was hurt.







The former airliner was at the Aviation Science Center at the UçakPark facility (Çayırova, Kocaeli) Fire crews were able to control the blaze without any casualties.







The aircraft was a former… pic.twitter.com/viKA4HEEXA — Francisco Cunha - ✈️ Aviation et al (@OnDisasters) September 5, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Μητροπολιτικού Δήμου Κοτζάελι έφτασαν γρήγορα στο σημείο για να περιορίσουν το μέτωπο. Κι όμως, η επιχείρηση πήρε απρόβλεπτη τροπή. Το τεράστιο θερμικό φορτίο εξασθένησε ανεπανόρθωτα τη δομική αντοχή του σκάφους. Μέσα σε λίγα λεπτά, το βαρύ ουραίο τμήμα αποκολλήθηκε και έπεσε κατευθείαν πάνω σε πυροσβεστικό όχημα που επιχειρούσε ακριβώς από κάτω. Παρά τον άμεσο κίνδυνο, τα πληρώματα διατήρησαν τις θέσεις τους, έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά και προχώρησαν σε πολύωρη διαδικασία ψύξης.

Το συγκεκριμένο Airbus A340 δεν ήταν ένα συνηθισμένο κουφάρι. Είχε διανύσει χιλιάδες ώρες πτήσης σε διηπειρωτικά δρομολόγια πριν αποσυρθεί οριστικά από την κυκλοφορία. Το 2018, το αεροσκάφος –με μήκος 64 μέτρα και άνοιγμα πτερύγων 60 μέτρα– αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε στην οδό Μουχσίν Γιαζιτζίογλου με 14 φορτηγά πλατφόρμας, σε έκταση 17 στρεμμάτων. Εκεί συναρμολογήθηκε ξανά, για να αποτελέσει τον πυρήνα ενός διαδραστικού κέντρου αεροπορίας.

Στο εσωτερικό του φιλοξενούσε προσομοιωτές πτήσης, εργαστήρια τεχνολογίας και εκπαιδευτικά εκθέματα για μαθητές. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς οι δομικές ζημιές στο ιστορικό σκάφος αποτιμώνται ως ανεπανόρθωτες.

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