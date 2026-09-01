Τάκης Θεοδωρικάκος: Δεν θα είναι εύκολος ο χειμώνας

Προειδοποίηση ότι «δεν θα είναι εύκολος ο χειμώνας», όσο παραμένουν ενεργά τα δύο πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας τον κίνδυνο νέων πιέσεων στις τιμές του φυσικού αερίου και, κατ’ επέκταση, στην οικονομία και στα νοικοκυριά.

Μιλώντας στο ΟΤ FORUM, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, την ώρα που, όπως αναγνώρισε, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά εξακολουθούν να δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Παράλληλα, ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας, με αιχμή τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις επενδύσεις στην περιφέρεια, συνδέοντας μάλιστα την παραγωγική πολιτική με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο αναπτυξιακό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένα ειδικό εργαλείο με στόχο την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε Μακεδονία και Θράκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν υποβληθεί 284 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες από 5.000 καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Όπως επισήμανε, στόχος είναι οι νέοι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν και να εργάζονται στις περιοχές όπου γεννήθηκαν, συνδέοντας ευθέως την παραγωγική πολιτική με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

«Πιστεύουμε πολύ στον ρόλο της βιομηχανίας»



Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Θεοδωρικάκος στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο πυλώνα για μια οικονομία περισσότερο ανθεκτική απέναντι σε γεωστρατηγικές κρίσεις αλλά και σε αναταράξεις όπως εκείνη που προκάλεσε η πανδημία.

«Πιστεύουμε πολύ στον ρόλο της βιομηχανίας και της καινοτομίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα το πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού.

Κατά τον υπουργό, στο παρελθόν η τεχνική εκπαίδευση υποβαθμίστηκε δραματικά, με αποτέλεσμα σήμερα οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό. «Παντού οι βιομήχανοι μάς λένε: ψάχνουμε εργατικά χέρια και δεν βρίσκουμε», σημείωσε.

Μάλιστα συμπλήρωσε ότι το παραπάνω δεν οφείλεται στις αμοιβές στον κλάδο, αναφέροντας ότι ο μέσος ετήσιος μισθός στη βιομηχανία ανέρχεται περίπου στις 25.000 ευρώ, έναντι 18.000 ευρώ στο σύνολο της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης έχουν ήδη οδηγήσει σε επιπλέον 60.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο.

Καινοτομία και λιγότερη γραφειοκρατία



Δεύτερος βασικός πυλώνας, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, είναι η καινοτομία. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης), τονίζοντας ότι «κάνει εκπληκτική δουλειά» και ότι η δραστηριότητά του έχει άμεση σύνδεση με τις ανάγκες και την εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν βελτιωθεί οι σχετικές υποδομές και αναμένονται νέες που δημιουργήθηκαν μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην έρευνα και στην παραγωγική αξιοποίησή της.

«Χτυπάμε τη γραφειοκρατία και απλοποιούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον για να βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας ότι «η συζήτηση για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο δεν είναι θεωρητική», καθότι «στη χώρα υπάρχει σχέδιο».

Μήνυμα στις επιχειρήσεις: Μειώστε τα κέρδη για να πέσουν οι τιμές



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στο μέτωπο της ακρίβειας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι η επιχειρηματικότητα οφείλει να επιδείξει υπευθυνότητα.

«Η επιχειρηματικότητα πρέπει να συμπεριφερθεί με υπεύθυνο τρόπο και να μειωθεί το κέρδος», ανέφερε, για να προσθέσει: «Δεν το έχει ξαναπεί υπουργός: μειώστε τα κέρδη σας για να μειωθούν οι τιμές».

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει και το μέτρο του πλαφόν, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία με επιχειρήσεις ώστε να μην υπάρξουν αυξήσεις τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και να ακολουθήσουν μειώσεις τον Σεπτέμβριο.

«Το πετυχαίνουμε σε μεγάλο βαθμό», υποστήριξε, κάνοντας αναφορά και στην κυβερνητική παρέμβαση που αφορά περίπου 1.740 κωδικούς προϊόντων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναγνώρισε, πάντως, την πίεση που εξακολουθεί να ασκεί η ακρίβεια, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που δοκιμάζονται».

«Δεν θα είναι εύκολος ο χειμώνας»



Ο υπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τους επόμενους μήνες, συνδέοντας την πορεία των τιμών με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικά με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα είναι εύκολος ο χειμώνας», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι εάν δεν τερματιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, υπάρχει κίνδυνος νέων πιέσεων στις τιμές του φυσικού αερίου.

Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, κάνοντας αναφορά και στην επιδότηση του diesel κατά 10 λεπτά.

«Θα είμαστε εδώ για να παρεμβαίνουμε με κάθε δυνατό τρόπο», τόνισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: Νέο πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 396 εκατ. ευρώ







Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Στα ύψη η τουριστική κίνηση - Νέα άνοδος στις αφίξεις