Αίγυπτος: Στην αγχόνη γνωστή παρουσιάστρια για υπόθεση ναρκωτικών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Από την παρουσίαση μιας τηλεοπτικής εκπομπής με αντικείμενο το έγκλημα, στο εδώλιο και αντιμέτωπη με την εσχάτη των ποινών.

Η γνωστή Αιγύπτια παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα καταδικάστηκε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού, μαζί με ακόμη 11 άτομα, σε μία μεγάλη υπόθεση διακίνησης και παρασκευής ναρκωτικών που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Αίγυπτο.

Η 39χρονη, η οποία έγινε γνωστή στο αιγυπτιακό κοινό μέσα από την εκπομπή «Mission Impossible», κρίθηκε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εισήγαγε πρώτες ύλες για την παρασκευή ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία τους.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της θανατικής καταδίκης.

Περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Al-Ahram, οι αρχές κατάσχεσαν στο πλαίσιο της έρευνας περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και εισαγόμενων πρώτων υλών που προορίζονταν για την παρασκευή τους.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονταν επίσης παράνομα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν καταθέσεις 20 μαρτύρων, καθώς και ηλεκτρονικά πειστήρια, μεταξύ των οποίων συνομιλίες και βίντεο που είχαν συγκεντρώσει οι διωκτικές αρχές.

Συνολικά, εκτός από τους 12 κατηγορουμένους που καταδικάστηκαν σε θάνατο, εννέα ακόμη καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ επτά αθωώθηκαν.

Egyptian court sentences a well-known television presenter and 11 others to death for manufacturing and trafficking narcotics in a sprawling drugs case https://t.co/Nb0auffgwX pic.twitter.com/nFYP2dJTcN — Arab News (@arabnews) September 5, 2026

«Δεν είχα δει ποτέ ναρκωτικά»

Η Χαλίφα επιμένει ότι δεν είχε καμία σχέση με το κύκλωμα. Όπως μετέδωσε η κρατική εφημερίδα Akhbar al-Youm, όταν ο δικαστής τη ρώτησε, σε εμφάνισή της ενώπιον του δικαστηρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο, για τον φερόμενο ρόλο της στην υπόθεση, εκείνη υποστήριξε ότι δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της ναρκωτικά μέχρι τη στιγμή που φωτογραφήθηκε μαζί τους στα γραφεία της αιγυπτιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών.

Η υπόθεση έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερη δημοσιότητα λόγω της αναγνωρισιμότητας της 39χρονης, η οποία είχε συνδέσει την τηλεοπτική της παρουσία με μία εκπομπή που ασχολούνταν ακριβώς με ζητήματα εγκληματικότητας.

Η γνωμοδότηση του Μεγάλου Μουφτή

Η απόφαση του δικαστηρίου είχε ανακοινωθεί αρχικά τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο η οριστική επικύρωσή της έγινε έναν μήνα αργότερα.

Ο λόγος είναι μία ιδιαίτερη πρόβλεψη της αιγυπτιακής δικαστικής διαδικασίας: στις υποθέσεις στις οποίες πρόκειται να επιβληθεί η θανατική ποινή, το δικαστήριο οφείλει προηγουμένως να ζητήσει τη θρησκευτική γνωμοδότηση του Μεγάλου Μουφτή της Αιγύπτου.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η θανατική ποινή δι’ απαγχονισμού επικυρώθηκε για τη Χαλίφα και τους υπόλοιπους 11 καταδικασθέντες.

Η απόφαση πάντως δεν αποτελεί το τέλος της δικαστικής μάχης. Η υπεράσπιση της παρουσιάστριας έχει γνωστοποιήσει ότι θα προσφύγει κατά της καταδίκης.

Εκατοντάδες θανατικές καταδίκες στην Αίγυπτο

Η υπόθεση επαναφέρει παράλληλα στο προσκήνιο τη συστηματική χρήση της θανατικής ποινής στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2025, στη χώρα επιβλήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο 492 θανατικές καταδίκες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 23 εκτελέσεις.

Η οργάνωση έχει επανειλημμένα επικρίνει την επιβολή της εσχάτης των ποινών για αδικήματα που δεν περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο υπερβαίνει τα όρια που θέτουν τα διεθνή πρότυπα για τη χρήση της θανατικής ποινής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αυτοί είναι οι δύο πιλότοι του F-4 Phantom που έπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

Τανάγρα: Η στιγμή της πτώσης του Phantom στο Athens Flying Week (βίντεο)

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: "Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας" με 12 μόνιμα μέτρα – Τι αλλάζει σε μισθούς και φορολογία