ΚΥΡ.06 Σεπ 2026 13:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κίσσαμος – Κολυμπάρι

κυκλοφοριακες ρυθμισεις
clock 12:21 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ισχύουσες από την 07/09/2026 έως την 17/09/2026 κατά τις ώρες 22:00 έως την 06:00, του τμήματος Κίσσαμος – Κολυμπάρι.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες στον υπό κατασκευή Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) από τη χ.θ. 25+500 έως και χ.θ. 23+000 του τμήματος Κίσσαμος – Κολυμπάρι (προ του κόμβου Κολυμβαρίου), με εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας με χρήση φωτεινού σηματοδότη κατά τις νυχτερινές ώρες και ειδικότερα από την 22:00 ώρα έκαστης ημέρας έως την 06:00 της επόμενης.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Θλίψη για τον Μανώλη που "έσβησε" στα 47 του χρόνια...

Ο Αντώνης Τσαπατάκης ντύθηκε γαμπρός! (βίντεο)



 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βοακ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis