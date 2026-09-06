Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Άκου μαμά»

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλουω για την ταινία «Άκου μαμά».

Ο ηθοποιός πόζαρε χαμογελαστός, δίπλα από το αγαλματίδιο που του δόθηκε. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας «Όψεις», με την ταινία να λαμβάνει και το Βραβείο Κινηματογραφικού Επιτεύγματος.

«Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μου @itstonykris που με την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, με ενέπνευσε να μπω με την καρδιά μου βαθιά στην ιστορία του "Πέτρου ", του ήρωα της ταινίας του. Την υπέροχη @mary_stavrakelli ως κινηματογραφική μου μαμά και τον αγαπημένο μου @orfeaspapadopoulos_official, για τις δημιουργικές στιγμές στο σετ. Φυσικά, και τον ταλαντούχο @manos_mavridis για την όμορφη μουσική επένδυση και τη φωνή του που βοήθησε ακριβώς όσο έπρεπε χωρίς να εκβιάζει το συναίσθημα. Τα γυρίσματα ήταν μία δύσκολη αλλά απολαυστική περίοδος και το αποτέλεσμα μας άφησε όλους απόλυτα ικανοποιημένους. Το ταξίδι των φεστιβάλ ξεκίνησε και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο! Βραβείο για την ταινία και Βραβείο Α' Ανδρικού. Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας @kisffo για την άψογη οργάνωση και για την όμορφη τιμή να μας δώσουν 2 σημαντικά βραβεία», έγραψε ο ηθοποιός.

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