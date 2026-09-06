Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των ΗΠΑ

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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των ΗΠΑ στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna και την κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο αμερικανικό στρατιωτικό όχημα επιφανείας που επιχειρούσε να διεισδύσει στην προστατευόμενη ζώνη των Στενών του Ορμούζ», ανέφεραν σε ανακοίνωση την οποία επικαλείται η κρατική τηλεόραση.

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