Μεγάλη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου - Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

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Βαρύ πένθος προκάλεσε στις Ένοπλες Δυνάμεις η τραγωδία με το F-4E Phantom II που συνετρίβη στην Τανάγρα, το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9), κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωής τους ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας.

Ανάμεσα στους δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένας 37χρονος αξιωματικός με καταγωγή από την Ήπειρο, από τα Πράμαντα και τον Κατσικά Ιωαννίνων.

Ο νεαρός πιλότος ήταν πατέρας ενός μωρού. Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει βαθύτατη θλίψη και πόνο στην περιοχή, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος.

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέτρου και ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

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