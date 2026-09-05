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ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νεκρός 67χρονος μετά από ανατροπή ηλεκτρικού ποδηλάτου

ΕΚΑΒ
clock 21:46 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στη Νάξο, με θύμα έναν 67χρονο αλλοδαπό. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 11 το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Μονής - Κεραμωτής, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Δρυμαλίας.

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