«Γάζωσε» drone της αστυνομίας με 200 σφαίρες και επιχείρησε να διαφύγει με τρακτέρ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη δραματική σύλληψη του 53χρονου Έρικ Γκόρντον Σαν, στην κομητεία Κλάκαμας στο Όρεγκον.







Ειδικές δυνάμεις SWAT έσπευσαν στο σημείο και ανέπτυξαν ένα drone επιτήρησης πάνω από τον ύποπτο.







Το βιντεοληπτικό υλικό τον δείχνει ξαπλωμένο ανάσκελα να πυροβολεί επαναλαμβανόμενα προς το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Σαν πυροβόλησε περισσότερες από 200 φορές κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης.

Στη συνέχεια, ο 53χρονος άφησε τελικά το τουφέκι του και προσπάθησε να διαφύγει σε ένα κόκκινο μικρό τρακτέρ.

Τα μέλη της ομάδας SWAT εκμεταλλεύτηκαν αμέσως την ευκαιρία και εγκλώβισαν το τρακτέρ με ένα θωρακισμένο όχημα, προχωρώντας στη σύλληψη του Σαν περίπου μία ώρα μετά την αρχική κλήση στο 911.

Wild footage shows Erik Gordon Shunn’s dramatic arrest in Clackamas County, Oregon, on Saturday after investigators say he fired more than 200 rounds during a standoff before setting down his rifle and attempting to flee on a red compact tractor. https://t.co/j8mAmFxSaF pic.twitter.com/aZ9YFkDJKs — California Post (@californiapost) September 3, 2026



Σε σχετική ανακοίνωση, το Γραφείο του Σερίφη ανέφερε: «Το προσωπικό της SWAT εκμεταλλεύτηκε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας επειδή θεωρείται ότι παρείχε την υψηλότερη πιθανότητα για την ασφαλή σύλληψη του Σαν».

Βαριές κατηγορίες



Οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο έσπευσαν αμέσως να ελέγξουν τους γείτονες και τους εργαζόμενους υλοτόμους, απομακρύνοντάς τους με ασφάλεια από την περιοχή.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Τη Δευτέρα, στον Σαν απαγγέλθηκαν εννέα ποινικές κατηγορίες στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Κλάκαμας, μεταξύ των οποίων απόπειρα φόνου, απόπειρα επίθεσης, αδικήματα περί όπλων και παρεμπόδιση αστυνομικού οργάνου.

Ο 53χρονος παραμένει υπό κρατηση χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης στη φυλακή της κομητείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:

Ηράκλειο: Σοκ από τον θάνατο του πρώην αντιδημάρχου - Βρέθηκε νεκρός με τραύμα από όπλο

Κρήτη: Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου σε όλο το νησί