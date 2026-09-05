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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φιλική νίκη του Γιούχτα, 1-0 τη Χερσόνησο - Τα αποτελέσματα των φιλικών του Σαββάτου (5/9)

ΓΙΟΥΧΤΑΣ
clock 20:44 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με νίκη ολοκλήρωσε ο Γιούχτας τα φιλικά προετοιμασίας, επικρατώντας με 1-0 στην Χερσόνησο της ομώνυμης τοπικης ομαδας.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 60' ο Δημήτρης Μάνος, έπειτα από όμορφη συνεργασία με τον Τάσο Συμεωνίδη.

Ο Ανέστης Αναστασιάδης είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας με την αντίστροφη μέτρηση πλέον να ξεκινά, καθώς απομένει μία εβδομάδα για την πρεμιέρα του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, όπου η ομάδα των Αρχανων θα αντιμετωπίσει τον Ρεθυμνιακό.

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ: Σηφακης, Μανουσάκης, Μούλας, Λουμπακης, Δαμιανακης, Παπαδιος, Γεωργίου, Αγριμακης, Τουργαιδης, Κουρουγκιαβουρης, Τσελεγκιδης

Έπαιξαν και οι: Κόλλιας Αδαμακης, Μυτιληναιος, Ζουραρακης, Κορδονουρης, Τραπέζης, Φροκου

ΓΙΟΥΧΤΑΣ: Γιαγκιοζης (65' Χανιωτάκης), Φθενακης (81' Αντεο), Κορνιλακης, Ξενοκτιστάκης, Φαζος, Μιγγο, Φέκκας (5' λτ Σημεωνιδης, 75' Χοτζα ), Κοζορώνης. Κωστάκης (55' Βασιλάκης), Μάνος, Πιστικός.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των φιλικών που έγιναν σήμερα Σάββατο:

  • Δόξα Ηρακλείου – Εργοτέλης Β 4-1
  • Ρεθυμνιακός – Χανιά 0-0
  • Κόρφος Ελούντας – Μόχος 1-4
  • ΠΑΝΟΜ – Μινωική 4-1
  • ΟΦ Ιεράπετρας – ΟΦ Αρκαλοχωρίου 3-3
  • Χερσόνησος – Γιούχτας 0-1
  • Αστέρας Μυρτιάς – Λίντο 1-2
  • ΠΟΑ Β – Ρωμανός 0-1
  • ΑΟ Τυμπακίου – Νέος Ηρόδοτος 3-1
  • Ρεθυμνιακός-Χανιά 0-0
  • ΑΟΑΝ – Ρούβας 0-1
  • Ελπίδες Καρτερού – ΠΟΗ 1-4

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