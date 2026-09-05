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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή δύο αμυντικές συμφωνίες Ελλάδας με ΝΑΤΟ και Γερμανία

ΒΟΥΛΗ
clock 15:10 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκαν, προς κύρωση, (α) η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Υπηρεσίας Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ σχετικά με την εθνική συνεισφορά για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης της δυναμικότητας της Νατοϊκής Αντιβαλλιστικής ‘Αμυνας (Συμφωνία GRC MOD – NCI AGENCY BMD), και (β) η Τεχνική Διευθέτηση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου ‘Αμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σχετικά με τη συμμετοχή της 350 Πτέρυγας Κατευθυνόμενων Βλημάτων και της 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ στην Πολυεθνική Τακτική Βολή 2021 της Γερμανικής Πτέρυγας Πυραυλικής Αεράμυνας 1 στο Πεδίο Βολής ΝΑΤΟ (NAMFI) στην Κρήτη.

Τα σχετικά σχέδια νόμου του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας εκτιμάται ότι θα τεθούν, προς συζήτηση και ψήφιση, στην ολομέλεια της Βουλής, το ερχόμενο 15ήμερο.

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