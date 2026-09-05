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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη (LIVE)

Μητσοτάκης
clock 22:30 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στο πλαίσιο της 90 Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός ανακοινώνει πακέτο μέτρων, με επίκεντρο τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις αυξήσεις στις συντάξεις, τις παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό και το νέο πρόγραμμα για τη στέγαση.

Δείτε live: 

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Κυριάκος Μητσοτάκης Δεθ
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