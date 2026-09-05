Premier League: Τρία στα τρία η Μάντσεστερ Σίτι





Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 3Χ3 στο ξεκίνημα της σεζόν, την ώρα που Νότιγχαμ και Τότεναμ έμεναν στο 0-0 στο «Σίτι Γκράουντ», με τους Λονδρέζους να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στη νέα σεζόν και την Φόρεστ μόλις τον δεύτερο μετά από 3 αγωνιστικές.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έπαιξε το πρώτο του 90λεπτο ως βασικός στην ενδεκάδα της Μπράιτον, παρά ταύτα οι «γλάροι» κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα» με τον Βούσκοβιτς και να πάρουν το βαθμό απέναντι στη Λιντς (1-1).

Πρώτο «τρίποντο» και, μάλιστα, με ανατροπή πανηγύρισε η Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της Φούλαμ με 3-2, ενώ Μπρέντφορντ και Σάντερλαντ μοπιράστηκαν βαθμούς κι εντυπώσεις στο Λονδίνο (1-1).

Νωρίτερα, η Νιούκαστλ αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 από τη Μπόρνμουθ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», κατάφερε να... επιστρέψει και, χάρη σε γκολ του Τζέικομπ Ράμσεϊ στο 88΄ να ισοφαρίσει σε 2-2 και να διατηρήσει το αήττητο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League:

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2



(37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1



(57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι)

Μπράιτον-Λιντς 1-1



(71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ)







Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3



(11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ)







Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0



(26' Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0

Χαλ-Άστον Βίλα 19:30



Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9



Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 9



Άρσεναλ 6 -2αγ.



Χαλ 6 -2αγ.



Τσέλσι 6 -2αγ.



Μπρέντφορντ 5



Λίβερπουλ 5



Νιούκαστλ 5



Λιντς 5



Μπράιτον 4



Έβερτον 4 -2αγ.



Σάντερλαντ 4



Μάντσεστερ Γ. 3 -2αγ.



Κρίσταλ Πάλας 3



Ίπσουιτς 3



Μπόρνμουθ 2



Νότιγχαμ Φόρεστ 2



Τότεναμ 1



Φούλαμ 0



Άστον Βίλα 0 -2αγ.



Κόβεντρι 0

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