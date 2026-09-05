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ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία για τον 31χρονο που εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ Μάνδρας- Ελεύθερος ο αστυνομικός

αστυνομικό τμήμα
clock 18:49 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου, που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο Α.Τ Μάνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων.

Ο συλληφθείς νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιείο της Βούλας. Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο.

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