ΒΟΑΚ: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες - Που θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας, για διάστημα σχεδόν ενός μηνός προχωρεί η Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, εξαιτίας των εργασιών στον ΒΟΑΚ.

Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα παρακάτω:

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ισχύουσες από την 07/09/2026 έως και 02/10/2026, προκειμένου πραγματοποιηθούν καθορισμένες εργασίες κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στο έρεισμα της βόρειας παράλληλου οδού του Β.Ο.Α.Κ. στο ύψος της χ.θ. 1+620 (παράλληλα της λωρίδας επιβράδυνσης του κόμβου Μουρνιών).

Ειδικότερα θα διακοπεί η κυκλοφορία επί της οδού Κ.Σκαμάγκα από τη συμβολή της με την οδό Θέτιδος έως τη συμβολή της με την οδό Σιβρισαρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Σιβρισαρίου, της οδού Θέτιδος αλλά και από τις κάτω διαβάσεις, προς το Νότιο παράδρομο του Β.Ο.Α.Κ. με ανάλογη σήμανση που θα τοποθετηθεί.

Σημειώνεται ότι θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη είσοδος και έξοδος των οχημάτων των ενοίκων προς και από τις οικίες τους κατά μήκος του τμήματος της οδού Σκαμάγκα, όπου θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αθάνατοι ή Θεατρικός Σταθμός; Η νέα πρόταση για τη δομή μεταναστών

Πέτρος Ζερβάκης: Από το "τιμόνι" της Τροχαίας, Διευθυντής στην Ασφάλεια Αγίου Νικολάου

Τραγωδία στις Γούβες: Στον 71χρονο αγνοούμενο σέρφερ ανήκει η σορός που εντοπίστηκε