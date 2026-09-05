ΣΑΒ.05 Σεπ 2026 21:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ξανά ερωτευμένος ο Γιάννης Σπαλιάρας

σπαλιαρας
clock 20:00 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Πριν λίγες ημέρες, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του και φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένος.

Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram μερικές φωτογραφίες από την παραλία ποζάροντας με μία εντυπωσιακή κοπέλα.

σ

Σύμφωνα με την «Espresso», ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και ξεκίνησε τον Απρίλιο σε παραλία των νοτίων προαστίων. Η νέα του σύντροφος είναι 26 ετών και διαμένει στο εξωτερικό, ωστόσο η απόσταση δεν στέκεται εμπόδιο, καθώς ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα για να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο στο σπίτι του μοντέλου και ηθοποιού.

Διαβάστε επίσης 

Η διαθήκη της Κοντού μετά τον θάνατό της

Katy Perry: Η σπάνια εξομολόγηση για τον χωρισμό από τον Orlando Bloom

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Σπαλιάρας Σχέση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis