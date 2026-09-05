Ξανά ερωτευμένος ο Γιάννης Σπαλιάρας

Πριν λίγες ημέρες, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του και φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένος.

Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram μερικές φωτογραφίες από την παραλία ποζάροντας με μία εντυπωσιακή κοπέλα.

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Σύμφωνα με την «Espresso», ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και ξεκίνησε τον Απρίλιο σε παραλία των νοτίων προαστίων. Η νέα του σύντροφος είναι 26 ετών και διαμένει στο εξωτερικό, ωστόσο η απόσταση δεν στέκεται εμπόδιο, καθώς ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα για να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο στο σπίτι του μοντέλου και ηθοποιού.

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