Katy Perry: Η σπάνια εξομολόγηση για τον χωρισμό από τον Orlando Bloom

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H Katy Perry και ο Orlando Bloom αποφάσισαν το καλοκαίρι του 2025 να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, ύστερα από περίπου εννέα χρόνια κοινής πορείας.

Σε νέα συνέντευξή της στο PEOPLE, η τραγουδίστρια παραδέχεται πως εκείνο το διάστημα υπήρξε εξαιρετικά δύσκολο για την ίδια.

«Η κόρη μου βλέπει τη μητέρα της να υπηρετεί τον σκοπό της και αυτό της κάνει καλό. Βλέπει τη μαμά της να είναι δυνατή. Όμως, δεν ήταν κάθε μέρα εύκολη», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη χρονιά ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη», πρόσθεσε.

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