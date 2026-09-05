ΣΑΒ.05 Σεπ 2026 00:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρία Κανελλοπούλου: Τροχαίο ατύχημα για την ηθοποιό

ακ
clock 11:00 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μαρία Κανελλοπούλουμετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε και η ίδια προκάλεσε ανησυχία με την ανάρτησή της.

Σύμφωνα με το «Studio στις 3», η Μαρία Κανελλοπούλου προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της σε τοίχο και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Η ηθοποιός τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη αλλά όπως διευκρινίστηκε όμως, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης 

Η Αμαλία Κωστοπούλου μιλά για πρώτη φορά για τον γάμο της

Χρηστίδου: Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη μετακίνηση της στην καθημερινή ζώνη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαρία Κανελλοπουλου Τροχαίο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis