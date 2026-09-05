Μαρία Κανελλοπούλου: Τροχαίο ατύχημα για την ηθοποιό

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μαρία Κανελλοπούλουμετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε και η ίδια προκάλεσε ανησυχία με την ανάρτησή της.

Σύμφωνα με το «Studio στις 3», η Μαρία Κανελλοπούλου προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της σε τοίχο και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Η ηθοποιός τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη αλλά όπως διευκρινίστηκε όμως, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

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