Διασωληνωμένος μετά το χειρουργείο ο δράστης της επίθεσης στο ΑΤ Μάνδρας

Συναγερμός σήμανε στο ΑΤ Μάνδρας, όταν ένας άνδρας, μπήκε μέσα κρατώντας μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικούς, το απόγευμα της Παρασκευής (4/9/26) στην περιοχή της Μάνδρας.

Ο άνδρας, που τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμό αστυνομικού, στο περιστατικό στη Μάνδρα, βγήκε από χειρουργείο το βράδυ της Παρασκευής (4/9/26) και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ενδεικτικά των όσων συνέβησαν στο ΑΤ Μάνδρας, είναι τα όσα περιέγραψαν δύο αυτόπτες μάρτυρες, που είχαν πάει στο τμήμα για να βγάλουν ταυτότητα, αλλά βρέθηκαν ξαφνικά «μία ανάσα» από τον άνδρα που σε αμόκ μπούκαρε στο τμήμα και απειλούσε αστυνομικούς με μαχαίρι.

Όπως περιέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού στο newsit.gr, ο άνδρας μπήκε στο Αστυνομικό Τμήμα, την ώρα που έβγαζαν ταυτότητα, με τις σκηνές που περιγράφουν να είναι σαν βγαλμένες από ταινία.

«Ήμασταν στο γραφείο για να βγάλουμε ταυτότητες και ξαφνικά ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλον “αν έχεις όπλο, βγάλτο, φέρτο”. Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί ρωτάνε γιατί, σηκώνονται, τρέχουν να βγάλουν το όπλο και μετά ακούμε ένα θόρυβο. Ο άνθρωπος αυτός έσπασε την πόρτα γιατί ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα. Όταν μπήκε, έσπασε το τζάμι και κόπηκε ο αστυνομικός. Μπήκε μέσα, είχε και το μαχαίρι και απειλούσε τον αστυνομικό», περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες.

«Ο αστυνομικός τον σημάδευε με το όπλο, και ο άνδρας του λέει «ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;”. Ο αστυνομικός του έλεγε “πέτα το μαχαίρι, ηρέμησε” και όσο σου έλεγε έτσι ο αστυνομικός, ο άνδρας ζύγωνε πιο κοντά στον αστυνομικό για να τον καρφώσει. Ο αστυνομικός αναγκαστικά τον πυροβόλησε».

Όπως περιέγραψαν όλα είχαν ξεκινήσει από την είσοδο, ενώ ο άνδρας με το μαχαίρι, έφτασε μέχρι τον 1ο όροφο που βρίσκονταν και οι ίδιοι και απειλούσε τον αστυνομικό.

Σύμφωνα με τα όσα είπε το απόγευμα της Παρασεκυής (4/9/26) ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο Live News, πριν από την είσοδό του στο αστυνομικό τμήμα, ο 31χρονος φέρεται να απείλησε με το μαχαίρι τον σκοπό που βρισκόταν έξω από το τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα ο οποίος αφού μπήκε με το μαχαίρι μέσα στο ΑΤ, που παρά τις συνεχείς υποδείξεις των αστυνομικών για να συμμορφωθεί δεν υπάκουσε και συνέχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους.

Ο 31χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο όπου χειρουργήθηκε, έχοντας διαμπερές τραύμα στο θώρακα και την κοιλιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Live News η πράξη αυτή του 31χρονου, φαίνεται να είναι εκδικητική, καθώς είχε κατά το παρελθόν συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τον Απρίλιο του 2025 είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, γεγονός που οδήγησε στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή γείτονά του με αεροβόλο όπλο. Παλαιότερα, το 2015, είχε συλληφθεί εκ νέου έπειτα από ενδοοικογενειακό επεισόδιο, όταν απείλησε με μαχαίρι τη σύντροφό του και τη μητέρα της στο σπίτι τους στις Αχαρνές, περιστατικό που οδήγησε τότε σε ακούσια ψυχιατρική εξέτασή του.

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