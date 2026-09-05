Super League-3η αγωνιστική: Ανοίγει σήμερα η αυλαία με τα ματς Βόλος-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League, καθώς η 3η αγωνιστική περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις και ένα μεγάλο ντέρμπι που αναμένεται να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα. Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη.

Η αγωνιστική δράση ανοίγει στο Πανθεσσαλικό, όπου ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 19:00. Οι γηπεδούχοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα και να βάλουν δύσκολα στους «ερυθρόλευκους», σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ένταση και υψηλό ρυθμό. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να φύγει από τον Βόλο με το πολύτιμο τρίποντο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μία από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση της αγωνιστικής, με τις δύο ομάδες να γνωρίζουν ότι ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αποτελέσει σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια. Η ΑΕΚ θα έχει τη στήριξη του κόσμου της και θα αναζητήσει μια εμφάνιση που θα συνδυαστεί με νίκη, ενώ ο Άρης ταξιδεύει στην Αθήνα με στόχο να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κυριακή με ΟΦΗ και ντέρμπι



Η Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται το βράδυ στο ΟΑΚΑ και στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Στις 19:30, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την Κηφισιά, με στόχο να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα.



Η 3η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:00, με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής



Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

19:00 — Βόλος – Ολυμπιακός



21:00 — ΑΕΚ – Άρης



Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

19:00 — Ατρόμητος – Καλαμάτα



19:30 — ΟΦΗ – Κηφισιά



20:00 — Λεβαδειακός – Παναιτωλικός



21:30 — Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ



Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 — Αστέρας AKTOR – Ηρακλής